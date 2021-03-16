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Вакцину от AstraZeneca запретила 20-я страна Европы

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Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Швеция остановила вакцинацию препаратом британско-шведской компании AstraZeneca. Соответствующее заявление опубликовано на сайте минздрава страны.

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл заявил, что мера носит превентивный характер. Использование вакцины будет приостановлено до тех пор, пока Европейское агентство лекарственных средств (EMA) не закончит изучение предполагаемых побочных эффектов препарата.

Швеция стала 20-й европейской страной, которая решила запретить использование вакцины AstraZeneca. Ранее о решении частично или полностью остановить вакцинацию препаратом сообщили власти Австрии, Болгарии, Германии, Дании, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Румынии, Словении, Франции и Эстонии. Причиной стало возникновение у привившихся тромбоза.

При этом в компании заявляли о безопасности вакцины. В AstraZeneca объясняли, что детальное изучение состояния здоровья более 17 миллионов человек, вакцинированных в ЕС и Великобритании препаратом от коронавируса, показало отсутствие данных о повышенном риске возникновения эмболии легочной артерии, тромбоза глубоких вен или тромбоцитопении.

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