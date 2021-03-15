Немецкие ученые связали редкий вид тромбоза мозговых вен и вакцину AstraZeneca

Немецкие ученые связали редкий вид тромбоза мозговых вен и вакцину от коронавируса фирмы AstraZeneca. Об этом сообщается в заявлении института вакцины и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха, передает РИА Новости.

Специалисты выявили, что рост числа случаев специфической формы тромбоза, которая связана с уменьшением количества тромбоцитов и кровотечением, совпадает по времени с вакцинацией препаратом британско-шведской компании. В заявлении отмечается, что немецкие исследователи также зафиксировали новые случаи осложнений после прививок.

Все полученные данные о вакцине сейчас изучаются в Европейском агентстве лекарственных средств (EMA).

Ранее по рекомендации института Пауля Эрлиха Германия остановила вакцинацию от коронавируса препаратом AstraZeneca. К такому решению власти пришли после сообщений о плохом самочувствии у получивших вакцину. Испания, Франция и Италия также остановили вакцинацию данным препаратом.

При этом в компании заявляли о безопасности вакцины. В AstraZeneca объясняли, что детальное изучение состояния здоровья более 17 миллионов человек, вакцинированных в ЕС и Великобритании препаратом от коронавируса, показало отсутствие данных о повышенном риске возникновения эмболии легочной артерии, тромбоза глубоких вен или тромбоцитопении.

Однако еще девять европейских стран остановили или временно ограничили вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за тромбоза у привившихся им пациентов. Австрия, Эстония, Латвия, Литва и Люксембург остановили использование препарата из конкретной партии в миллион доз, которая была поставлена в 17 стран Европы. При этом Дания, Исландия и Норвегия остановили все свои поставки этой вакцины.