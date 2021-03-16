Захарова заявила о живущих в своем «фантазийном мирке» украинских властях

Украинские власти продолжают жить в своем «фантазийном мирке», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook.

Так она прокомментировала заявление министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко, который обвинил Россию в массовой информационной кампании против вакцины AstraZeneca.

«Продолжают жить в своем фантазийном мирке: проводят ялтинские конференции не в Ялте, обустраивают Крым без Крыма, воюют с Россией без России, стимулируют русскоязычное иновещание, сокращая у себя в стране вещание на русском языке. Теперь министр культуры взялся за мировую ситуацию с вакцинами и вакцинацией, которые Украина не производит и не проводит. Не режим, а сказка», — написала Захарова.

Уже 20 европейских стран решили запретить использование вакцины AstraZeneca. Частично или полностью остановили вакцинацию власти Австрии, Болгарии, Германии, Дании, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Румынии, Словении, Франции и Эстонии. Причиной стало возникновение у привившихся тромбоза. При этом AstraZeneca заявляла о безопасности вакцины.