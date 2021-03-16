Украина обвинила Россию в политическом буллинге

МИД Украины обвинил Москву в политическом буллинге после заявления, что Россия будет рассматривать участие любых стран в «Крымской платформе» как прямое посягательство на ее территориальную целостность. Об этом во вторник, 16 марта, сообщает «Европейская правда».
«Призываем Российскую Федерацию не заниматься политическим буллингом. Угрозы в адрес Украины и других государств-участников "Крымской платформы" являются очередным проявлением продолжающейся маргинализации российской внешней политики», — заявил официальный представитель украинского МИД Олег Николенко.
Он назвал обвинения в посягательстве на территориальную целостность России примером искаженного восприятия реальности. «Вор не приобретает законного права собственности на украденную им вещь», — отметил Николенко.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва будет рассматривать участие любых стран и организаций в «Крымской платформе» как недружественный шаг и прямое посягательство на целостность территории.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума. Украина считает это оккупацией. В сентябре 2020-го президент Владимир Зеленский представил в ООН концепцию «Крымской платформы». Первый саммит на площадке запланирован на май 2021 года в Киеве.