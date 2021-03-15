Мир
 
Последние новости
Здание редакции «Новой газеты» подверглось химической атаке
Парикмахер омолодил клиента на десятки лет и удивил пользователей сети
Христианам захотели запретить называть бога Аллахом
На игнорировавших звонок об убийстве студентки полицейских завели новое дело
Московская школьница выпрыгнула из окна ради спасения от бойцовых собак
Раскрыты детали охраны Рамзана Кадырова
В США предложили «отдать» Украину России
Моргенштерна взяли на работу в банк
Командиры Донбасса обратились к властям Абхазии из-за задержания Героя ДНР
Новости партнеров
Прослушать новость

В ЕС опровергли ведение переговоров о поставках российской вакцины

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Globallookpress.com

Европейская комиссия (ЕК), высший исполнительный орган ЕС, опровергает ведение переговоров о поставках российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Об этом заявил представитель ЕК Стефан де Кеерсмакер на ежедневном брифинге, трансляция которого велась на официальном сайте.

Он напомнил, что страны ЕС и Еврокомиссия могут в любой момент принять решение об увеличении числа вакцин, использующихся на территории объединения. «Однако пока таких обсуждений между переговорной командой ЕС и производителями российской вакцины не ведется», — заявил де Кеерсмакер.

Ранее агентство Reuters сообщило о намерении стран ЕС вступить в переговоры с разработчиками российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Отмечается, что для запуска процесса потребуются запросы от четырех стран ЕС. Кроме того, по информации собеседника агентства, Италия изучает возможность изготовления «Спутник V» на заводе компании ReiThera, где находится крупнейший в стране биореактор для производства вакцин.

«Спутник V» — это первая зарегистрированная российская вакцина от коронавируса, созданная на основе аденовируса. Препарат зарегистрирован более чем в 50 странах. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Европе подтвердили интерес к поставкам российской вакцины
ЕС начнет переговоры по закупке «Спутник V»
Третья волна коронавируса обрушилась на Европу