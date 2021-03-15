В ЕС опровергли ведение переговоров о поставках российской вакцины

Европейская комиссия (ЕК), высший исполнительный орган ЕС, опровергает ведение переговоров о поставках российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Об этом заявил представитель ЕК Стефан де Кеерсмакер на ежедневном брифинге, трансляция которого велась на официальном сайте.

Он напомнил, что страны ЕС и Еврокомиссия могут в любой момент принять решение об увеличении числа вакцин, использующихся на территории объединения. «Однако пока таких обсуждений между переговорной командой ЕС и производителями российской вакцины не ведется», — заявил де Кеерсмакер.

Ранее агентство Reuters сообщило о намерении стран ЕС вступить в переговоры с разработчиками российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Отмечается, что для запуска процесса потребуются запросы от четырех стран ЕС. Кроме того, по информации собеседника агентства, Италия изучает возможность изготовления «Спутник V» на заводе компании ReiThera, где находится крупнейший в стране биореактор для производства вакцин.

«Спутник V» — это первая зарегистрированная российская вакцина от коронавируса, созданная на основе аденовируса. Препарат зарегистрирован более чем в 50 странах. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения.