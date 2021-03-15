Мир
 
Последние новости
Именинник упал с высоты десятиэтажного дома и выжил
Стало известно о допинге у футболиста РПЛ и попытках скрыть дело
Девятилетняя дочь Бейонсе получила премию «Грэмми»
Прибыль бизнеса в России рекордно рухнула
Россиянин перезимовал в Крыму в палатке и поделился ощущениями
Украина откажется от перевода часов на летнее время
Бузова сходила в храм и извинилась перед поклонниками
Глава Ставрополья распустил правительство после задержания своего заместителя
В США испугались единственного в бывшем СССР создателя авиационных двигателей
Новости партнеров
Прослушать новость

Третья волна коронавируса обрушилась на Европу

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Globallookpress.com

Третья волна коронавируса обрушилась на Европу. Во вспышке заболеваемости винят новые мутации вируса и вялотекущую кампанию по вакцинации населения, передает газета The Guardian.

Суточный прирост новых заболевших COVID-19 в Европе достиг рекордных показателей с начала февраля, что привело к возобновлению ограничений, комендантского часа и даже фактического локдауна в некоторых странах.

В Германии фактически признали наступление третьей волны в связи со скачком заболеваемости, а в Италии ввели жесткие ограничения, опасаясь повторения трагичных событий прошлой весны. Ситуация весьма тревожна и в столичном регионе Франции: по словам министра здравоохранения страны, каждые 12 минут в отделение интенсивной терапии попадает еще один парижанин. Рекордные суточные приросты также зафиксированы в Польше, Венгрии и Чехии.

Ранее президент института Роберта Коха профессор Лотар Вилер заявил, что третья волна коронавируса может ударить по Европе в ближайшее время. По его словам, если не будет привито достаточно людей, ограничения придется вернуть осенью.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Third Covid wave sweeps across EU and forces new restrictions
Спрогнозирован удар третьей волны коронавируса по Европе
Призывавший лечиться молитвами президент Танзании заразился COVID-19