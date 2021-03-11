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Спрогнозирован удар третьей волны коронавируса по Европе

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Фото: Flavio Lo Scalzo / Reuters

Спрогнозирован удар третьей волны коронавируса по Европе: президент института Роберта Коха профессор Лотар Вилер заявил на пресс-конференции Ассоциации иностранных корреспондентов, аккредитованных при женевском офисе ООН, что это может произойти в ближайшее время. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, если не будет привито достаточно людей, ограничения придется вернуть осенью.

Специалист отметил, что Европа должна опасаться начала третьей волны COVID-19. «Я не хочу комментировать про другие страны, мы все можем видеть цифры. Что касается Германии, то у нас начинается третья волна. У нас есть четкие сигналы. И совершенно ясно, что меры общественного здравоохранения, в том числе сокращение контактов и ношение масок, до сих пор действительны», — сказал Вилер.

Он призвал другие государства продолжать соблюдать ограничительные меры по борьбе с пандемией. Вилер подчеркнул, что Германия должна «привить как можно больше людей за наиболее короткое время», иначе в стране станет слишком много серьезных случаев заражений, с которыми власти не смогут справиться.

Ранее в марте была названа новая угроза для Европы из-за коронавируса. Испанская газета El Pais сообщила, что в ряде стран резко снизилась рождаемость. Так, в Испании в декабре 2020 и январе 2021 года рождаемость упала на 22,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По словам директора института Национального исследовательского совета Диего Рамиро, этих данных недостаточно, чтобы сделать прогноз на год, однако уже сейчас ясно, что ожидается сильный демографический спад.

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