Российского консула обвинили в распространении коронавируса в Польше

Польские спецслужбы обвинили российского консула в распространении коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местное телевидение.

В феврале российский консул в городе Познань был объявлен персоной нон-грата. Так власти Польши ответили российской стороне на объявление персоной нон-грата польского консула в Санкт-Петербурге за участие в несанкционированной акции.

«Высланный из Польши российский консул был заражен коронавирусом, и все же он принимал участие во встречах и появлялся в общественных местах», — сообщил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Станислав Жарин.

Также польское телевидение утверждает, что дипломат и его дочь якобы получили положительный результат теста 21 января. За три дня до этого «инфекция SARS-CoV-2 была подтверждена у его жены», однако консул не изолировался, уточняют СМИ.

18 февраля стало известно, что Россия высылает работника посольства Эстонии в Москве. Эстонского посла Маргуса Лайдре вызвали в российское дипломатическое ведомство и выразили ему «решительный протест» в связи с высылкой работника российского посольства. Это стало ответом на такую же меру со стороны эстонского правительства.

Ранее Германия, Швеция и Польша сообщили о высылке российских дипломатов. Решение стало ответом на аналогичный шаг Москвы. Россия объявила о выдворении дипломатов из этих трех стран ранее в феврале. Протест связан с участием представителей европейских ведомств в несанкционированных акциях 23 января. Дипломатов объявили персонами нон грата, в ближайшее время они должны будут покинуть страну.