В Госдуме прокомментировали высылку российских дипломатов из Европы

Высылка российских дипломатов из Германии, Польши и Швеции является неадекватным и незаконным решением, так как Россия не нарушала международного права и законодательства государств, в которых она работает, заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк в беседе с РИА Новости.

По его словам, российская сторона регулярно сталкивается с недружественными действиями западных партнеров, которые считают себя вправе диктовать Москве внутреннюю и внешнюю политику. «Наша страна, так же как любое суверенное государство, требует уважения к законам и не приемлет применения экстерриториального принципа к национальному законодательству», — сказал депутат.

Ранее Германия, Швеция и Польша сообщили о высылке российских дипломатов. Решение стало ответом на аналогичный шаг Москвы. Россия объявила о выдворении дипломатов из этих трех стран ранее в феврале. Протест связан с участием представителей европейских ведомств в несанкционированных акциях 23 января. Дипломатов объявили персонами нон грата, в ближайшее время они должны будут покинуть страну.