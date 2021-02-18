Назван срок высылки российского дипломата из Эстонии

Российскому дипломату, объявленному персоной нон грата правительством Эстонии, предписывается уехать из страны в течение недели. Об этом РИА Новости сообщил дипломатический источник.

«Был дан не краткий срок, сутки-двое, а больше — в течение недели», — рассказал собеседник агентства и пояснил, что эстонскому дипломатическому работнику, которого высылают из РФ в рамках зеркальных мер, также дали на сборы неделю.

Ранее 18 февраля стало известно, что Россия высылает работника посольства Эстонии в Москве. Эстонского посла Маргуса Лайдре вызвали в российское дипломатическое ведомство и выразили ему «решительный протест» в связи с высылкой работника российского посольства. Это стало ответом на такую же меру со стороны эстонского правительства.

Ранее парламент Эстонии призвал Евросоюз разработать политику санкций против Москвы. Соответствующие заявление в защиту гражданских свобод в России депутаты приняли 15 февраля.