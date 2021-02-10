Русскоязычных жителей Эстонии назвали человеческим мусором

Председатель столичной фракции Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Март Каллас назвал русскоязычных жителей страны человеческим мусором. Об этом он написал в комментариях к посту бывшего министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу в Facebook.

В своей публикации Рейнсалу возмутился тем, что евродепутат Яна Тоом сравнила российских участников несанкционированных акций с защитниками «Бронзового солдата». «Такая позиция предает как эстонскую государственность, так и российскую демократию», — написал он.

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В поддержку Рейнсалу высказался Каллас. «В России свои бунтари! У нас понаехавший человеческий мусор с советским менталитетом!» — написал он.

Заявление Рейнсалу и Калласа прокомментировала в разговоре с агентством Sputnik старейший депутат Таллинского городского собрания Маргарита Черногорова. «Тот, кто говорит о понаехавших, тот отказывается признавать факты. К тому времени, к 2007 году, политика гражданства проводилась 15 лет», — напомнила она, отметив, что русскоязычные жители с эстонским гражданством имеют законное право на свое волеизъявление.

Черногорова также добавила, что рассуждающие о советском менталитете политики провоцируют напряжение в обществе.

«Бронзовый солдат» — общеупотребительное название памятника воинам Красной армии в Таллине. Перенос монумента из центра эстонской столицы на кладбище в 2007 году вызвал возмущение многих граждан республики и общественных организаций как в Эстонии, так и за рубежом.