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Россия вышлет эстонского дипломата

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Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Россия вышлет дипломата посольства Эстонии в Москве в ответ на аналогичные действия с эстонской стороны по отношению к сотруднику российского посольства в Таллине, передает РИА Новости со ссылкой на российский МИД.

В министерстве заявили, что объявление персоной нон грата и высылка из Эстонии российского дипломата — безосновательный шаг эстонского правительства.

Эстонского посла Маргуса Лайдре вызвали в дипломатическое ведомство и выразили ему решительный протест в связи с высылкой работника российского посольства.

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