Посольство России ответило на призыв Эстонии ввести новые санкции

Посольство России в Эстонии ответило на заявление парламента прибалтийской республики, в котором содержался призыв ввести новые антироссийские санкции. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российского диппредставительства.

Согласно заявлению российских дипломатов, призывы эстонских парламентариев добавляют «немало негатива» в и без того достаточно напряженную атмосферу отношений двух стран. В заявлении говорится, что, если члены парламента, «погрязшие в болоте русофобии», хотели добиться именно этого, то они достигли своей цели.

Дипмиссия России в Таллине также отметила, что формирование нового правительства в Эстонии, казалось бы, дает шансы на восстановление контактов с целью решения накопившихся проблем. Однако уже в первые дни работы нового кабмина прозвучали заявления об отсутствии «оснований» для выстраивания отношений с Россией.

Ранее парламент Эстонии призвал Евросоюз разработать политику санкций против Москвы. Соответствующие заявление в защиту гражданских свобод в России депутаты приняли 15 февраля.