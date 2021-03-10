Глава немецкой комиссии по вакцинации расхвалил «Спутник V»

Глава немецкой постоянной комиссии по вакцинации (STIKO) при институте Роберта Коха Томас Мертенс расхвалил работу российских исследователей и ее результат — вакцину против коронавируса «Спутник V», которую, как он считает, скоро одобрят для использования в ЕС. Своим мнением он поделился с журналистами Rheinishe Post.

По словам Мертенса, российская вакцина имеет хорошее качество и «умно устроена», а российские исследователи имеют большой опыт в работе с вакцинами.

«"Спутник V" умно построена: как и в случае с Astrazeneca, речь идет о векторной вакцине, основанной на аденовирусе. Однако в отличие от Astrazeneca, в нем используется два разных векторных вируса для первой и второй дозы. Это очень умно, тем что может помешать возможной потере эффективности из-за иммунного ответа на векторы», — приводит РИА перевод его слов.

STIKO — независимое экспертное объединение, которое составляет рекомендации по вакцинам для властей ФРГ.

«Спутник V» — первая зарегистрированная российская вакцина от коронавируса, она создана на основе другого аденовируса, в который встроен ген коронавируса. При попадании в клетки он образует в них белки — они вызывают реакцию иммунитета и способствуют развитию антител. В России прививочная кампания стартовала 5 декабря 2020 года.