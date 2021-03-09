Вакцину «Спутник V» начнут производить в Италии

Российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» с июля 2021 года начнут производить на севере Италии, на заводе швейцарско-итальянской компании Adienne Pharma&Biotech. Об этом сообщает Repubblica.

Производство будет вестись в Капонаго, в Ломбардии — в этой области пандемия коронавируса нанесла большой урон. Известно также, что Итало-Российская торговая палата уже подписала соответствующий договор. Согласно планам, до конца этого года удастся произвести до 10 миллионов готовых доз препарата.

О планах итальянского производства днем ранее сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) днем ранее, а впервые предложение к властям Италии прозвучало 5 марта.

Препарат «Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной на основе аденовируса человека. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).