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В РФПИ сообщили о планах производства «Спутника V» в Италии

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Фото: Владислав Воднев / РИА Новости

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал о сотрудничестве со швейцарской компанией Adienne Pharma&Biotech для производства вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» в Италии. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Rai 3, передает ТАСС.

По словам Дмитриева, благодаря механизму производства появятся новые рабочие места. Ожидается, что производство российского препарата в Италии может начаться уже летом, а до конца 2021 года число произведенных вакцин может достигнуть 700 миллионов доз.

Препарат «Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной на основе аденовируса человека. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Вакцина уже зарегистрирована в России, Беларуси, Аргентине, Мексике, Боливии, Сербии, Алжире, Армении, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея и Тунисе.

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