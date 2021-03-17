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В России начали разрабатывать сертификат для привитых от коронавируса

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Фото: Влад Некрасов / «Коммерсантъ»

В России занялись разработкой проекта сертификата вакцинации на двух языках — русском и английском. Он предназначен для лиц, привитых российскими вакцинами от коронавируса. Об этом РИА Новости рассказали в МИД России.

«МИД России принимает участие в межведомственной работе по согласованию вопроса о выдаче сертификатов лицам, прошедшим вакцинацию для профилактики новой коронавирусной инфекции с использованием российских вакцин, а также международном признании указанных документов», — сообщили в ведомстве.

В министерстве также сообщили, что головным ведомством по реализации поставленных задач является Минздрав. «Ведется разработка проекта сертификата вакцинации на русском и английском языках для лиц, привитых российскими вакцинами. Далее последуют международные переговоры о свободном пересечении границ на основании указанного сертификата», — уточнили в МИД.

Ранее стало известно о том, что действие европейских сертификатов о вакцинации против коронавируса распространят на привитых российской вакциной «Спутник V». Такой ковид-паспорт позволит привитым любым препаратом, который одобрило Европейское агентство лекарственных средств, въезжать в страны — члены Евросоюза.

На данный момент вопрос о введении ковид-сертификатов и ковид-паспортов является предметом дискуссий. Так, инфекционист Сергей Вознесенский отмечал, что подобные документы вряд ли поспособствуют снижению заболеваемости вирусом, а в процессе их выдачи возможны случаи махинаций и мошенничества.

18 января в России началась массовая вакцинация от коронавируса. Прививку можно сделать препаратами «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Выход третьей российской вакцины «КовиВак» в гражданский оборот ожидается в ближайший месяц.

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