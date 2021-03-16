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Гинцбург раскрыл объемы производства вакцины «Спутник V»

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Фото: Владислав Воднев / РИА Новости

В России произведено около десяти миллионов доз вакцины против коронавируса «Спутник V». Объемы раскрыл глава центра имени Гамалеи, разработавшего препарат, Александр Гинцбург, передает РИА Новости.

«Количество произведенного вакцинного препарата — это уже превышает порядка десяти миллионов доз», — сказал он.

Ранее Гинцбург рассказал, что интервал между первой и второй прививками вакциной против коронавируса «Спутник V» смогли увеличить до 60 дней. Он добавил, что это не повлияет на эффективность прививки.

Глава центра Гамалеи также сообщил, что после вакцинации от коронавируса препаратом «Спутник V» наблюдается нулевая смертность, до сих пор не было зарегистрировано ни одного летального исхода.

18 января в России началась массовая вакцинация от коронавируса. Прививку можно сделать препаратами «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Выход третьей российской вакцины «КовиВак» в гражданский оборот ожидается в ближайший месяц.

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