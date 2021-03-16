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Интервал между прививками «Спутником V» смогли увеличить до 60 дней

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Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Интервал между первой и второй прививками вакциной против коронавируса «Спутник V» можно увеличить до 60 дней. Об этом заявил разработчик препарата, передает ТАСС.

Он добавил, что переболевшим коронавирусом может быть полезно сделать прививку первым компонентом вакцины. Второй может не дать дополнительной защиты.

Ранее сообщалось, что курс вакцинации двухкомпонентным препаратом от коронавируса «Спутник V» в России прошли 3,5 миллиона пациентов. По данным Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Россия лидирует по количеству привитых от COVID-19.

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