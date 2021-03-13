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Семь миллионов человек привились «Спутником V»

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Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Семь миллионов человек привились от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Об этом заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

«Прививку получили уже семь миллионов, соответственно, людей в нашей стране, и не только у нас», — сказал он.

Ранее Гинцбург выразил уверенность в том, что большинство жителей России получат прививку от коронавируса к ноябрю 2021 года. Также он заявил, что препарат может действовать более двух лет.

Препарат «Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной на основе аденовируса человека. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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