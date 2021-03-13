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Глава центра Гамалеи назвал противопоказания для прививки от COVID-19

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Фото: Globallookpress.com

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал противопоказания для прививки от COVID-19 в эфире передачи «Соловьев LIVE» на YouTube.

По его словам, вакцинация противопоказана при тяжелых аллергиях в анамнезе — отеке Квинке или анафилактическом шоке по непонятным причинам.

Ранее Гинцбург сравнил эффективность российского препарата для разных возрастных категорий. «На всех возрастных категориях "Спутник V" показал одинаковую эффективность. Были сначала сомнения, что эффективность на людях с большим возрастом, 60 плюс, возможно, эффективность вакцины будет меньше … Ничего похожего», — подчеркнул он.

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