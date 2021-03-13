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Гинцбург сравнил эффективность «Спутника V» для разных возрастных категорий

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Фото: Владислав Воднев / РИА Новости

Директор центра имени Гамалеи, разработавшего вакцину от коронавируса «Спутник V», Александр Гинцбург сравнил эффективность российского препарата для разных возрастных категорий. Он рассказал об этом в эфире передачи «Соловьев LIVE» на YouTube.

«На всех возрастных категориях "Спутник V" показал одинаковую эффективность. Были сначала сомнения, что эффективность на людях с большим возрастом, 60 плюс, возможно, эффективность вакцины будет меньше … Ничего похожего», — подчеркнул он.

В январе Гинцбург рассказал, что центр имени Гамалеи может запросить у Минздрава разрешение на исследование препарата на детях через два месяца — то есть в марте.

Препарат «Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной на основе аденовируса человека. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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