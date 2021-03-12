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Попова оценила ситуацию с распространением британского штамма COVID-19 в России

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Анна Попова
Анна Попова
Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила ТАСС, что новые мутации коронавируса, выявляемые в мире, предположительно, не влияют на усиление эпидемического процесса в России.

Попова пояснила, что если сравнивать ситуацию в разных странах, где были выявлены новые мутации, то прямой зависимости с ухудшением эпидемического процесса нет. По ее словам, есть страны, где уже 80 процентов всех выявляемых вирусов — это британский штамм COVID-19. «Но при этом какого-то иного развития эпидроцесса в этих странах нет», — сказала глава ведомства.

Ранее Попова констатировала эффективность российских вакцин «ЭпиВакКорона» и «Спутник V» от британского штамма коронавируса. «Это дает большие возможности для того, чтобы не пропустить штамм, который вызывает настороженность», — заключила она.

С начала декабря стало известно о появлении новых мутировавших штаммов SARS-CoV-2 из Великобритании, Южной Африки и Бразилии. Эти варианты вируса, по-видимому, легче распространяются, и это может привести к увеличению числа случаев заболевания, смертей и госпитализаций.

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