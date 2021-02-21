В России зарегистрировали тест на мутации британского штамма коронавируса

Росздравнадзор зарегистрировал первую в России тест-систему для выявления сразу двух мутаций британского штамма коронавируса. Сообщение об этом появилось на официальном сайте ведомства.

Технология была разработана в Национальном исследовательском центре акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова совместно с компанией «ДНК-технологии». Она работает по принципу полимеразной цепной реакции и позволяет эффективно различать британский штамм от других форм инфекции.

«Разработка и вывод на рынок первой российской тест-системы для выявления британского штамма коронавируса является большим успехом российских ученых», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова констатировала эффективность российских вакцин «ЭпиВакКорона» и «Спутник V» от

британского штамма коронавируса. «Это дает большие возможности для того, чтобы не пропустить штамм, который вызывает настороженность», — заключила она.

С начала декабря стало известно о появлении новых мутировавших штаммов SARS-CoV-2 из Великобритании, Южной Африки и Бразилии. Эти варианты вируса, по-видимому, легче распространяются, и это может привести к увеличению числа случаев заболевания, смертей и госпитализаций.