Названы сроки вакцинации большинства россиян от COVID-19

Большинство жителей России получат прививку от коронавируса к ноябрю 2021 года. Такие сроки назвал глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире «Соловьев Live» на YouTube.

«К ноябрю-месяцу, я считаю, что 70 процентов нашего населения, несмотря на то, что темпы вакцинации могли бы быть намного больше, тем не менее, к ноябрю, я считаю, что все-таки 60-70 процентов будет провакцинировано», — сказал он. Специалист добавил, что в России коронавирусная инфекция будет «вакциноуправляема».

Ранее Гинцбург сравнил эффективность российского препарата для разных возрастных категорий. «На всех возрастных категориях "Спутник V" показал одинаковую эффективность. Были сначала сомнения, что эффективность на людях с большим возрастом, 60 плюс, возможно, эффективность вакцины будет меньше … Ничего похожего», — подчеркнул он.