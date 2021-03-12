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Информационной атаке на «Спутник V» предрекли провал

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Информационная атака на российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» обречена на провал. Об этом заявил сербский министр инноваций Ненад Попович, передает ТАСС.

Попович назвал российский препарат «самой эффективной вакциной против коронавируса на свете». Министр подчеркнул, что те, кто готов нападать на вакцину, лишь помогают вирусу и ставят под угрозу жизни и здоровье людей. «Россия выйдет из этого еще более сильной», — подчеркнул Попович.

Ранее в пятницу, 12 марта, СМИ со ссылкой на источники в Кремле сообщили, что США вместе со своими союзниками готовят масштабную информационную атаку на вакцину «Спутник V». По данным источника, в информационной кампании будут задействованы, в частности, фонд Сороса, Reuters и «Би-би-си», целевой аудиторией которых станут страны Европы, зарегистрировавшие российскую вакцину, — Венгрия, Словакия, Сербия, Черногория, Сан-Марино и Северная Македония.

Источник журналистов рассказал, что предполагается использовать утверждения «о неэффективности и опасности вакцины» с инсценировкой массовой гибели людей якобы из-за использования российского препарата.

Препарат «Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной на основе аденовируса человека. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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