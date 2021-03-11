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Пятидесятая страна одобрила российскую вакцину «Спутник V»

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Фото: Владислав Воднев / РИА Новости

Намибия одобрила российскую вакцину против коронавируса «Спутник V». Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ). Она стала пятидесятой страной, принявшей препарат.

«РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в 50 стране — Республике Намибия», — отметили в фонде. В РФПИ также отметили, что «Спутник V» зарегистрирован в рамках ускоренной процедуры.

По словам главы фонда Кирилла Дмитриева, одобрение вакцины уже в 50 странах является новым важным этапом. «Мы видим высокий интерес и прикладываем все усилия для удовлетворения спроса на российскую вакцину, чтобы больше стран имели возможность защитить население благодаря "Спутник V"», — прокомментировал Дмитриев.

«Спутник V» — это первая зарегистрированная российская вакцина от коронавируса, созданная на основе другого аденовируса. В России прививочная кампания стартовала 5 декабря 2020 года.

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