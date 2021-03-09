Российскую вакцину «Спутник V» начнут производить в четырех странах Европы: помимо Италии, соответствующие договоренности имеются с Германией, Францией и Испанией. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, выступая по российскому телевидению, сообщает Reuters.

Подробностей Дмитриев не сообщил.

Как пишет Reuters, в министерстве экономики Франции накануне 9 марта заявляли, что на данный момент в стране недостаточно мощностей для производства «Спутника V».

Ранее 9 марта стало известно, что «Спутник V» с июля 2021 года начнут производить на севере Италии. РФПИ заявил, что Итало-Российская торговая палата уже подписала соответствующий договор. Согласно планам, до конца этого года удастся произвести до 10 миллионов готовых доз препарата.