Гондурас купил российскую вакцину «Спутник V»

Гондурас подписал контракт на поставку российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом говорится в заявлении администрации президента центральноамериканской республики в Twitter.

Глава государства Хуан Орландо Эрнандес уточнил, что провел встречу с генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым. После чего Тегусигальпе был отправлен контракт, который был утвержден.

Ранее в страну прибыла партия вакцины производства американской компании Moderna.

Гондурас зарегистрировал «Спутник V» в рамках ускоренной процедуры 25 февраля. Сейчас вакцина разрешена для применения более чем в 40 странах с общим населением свыше 1,2 миллиарда человек. Последней страной на данный момент, одобрившей российскую вакцину, стало Зимбабве.

Это первая зарегистрированная российская вакцина от коронавируса, созданная на основе другого аденовируса. В России прививочная кампания стартовала 5 декабря 2020 года, однако тогда она была доступна гражданам из групп риска. В настоящий момент прививочная кампания носит массовый характер.