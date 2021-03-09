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В Чехии назвали российскую вакцину от коронавируса одной из лучших в мире

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Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российская вакцина «Спутник V» — одна из лучших в мире. Об этом написал в своей статье для издания Haló noviny чешский журналист Томаш Цинка.

Он также раскритиковал политику властей европейских стран, не желающих использовать российский препарат по идеологическим причинам, даже если это будет стоить человеческих жизней. «Везде ее [вакцину] хвалят. Однако есть определенные круги, которые с этим не могут смириться», — пояснил журналист.

В частности, он упомянул Словакию, в правительстве которой из-за закупки российской вакцины наметился раскол. Так, глава МИД Словакии Иван Корчок обрушился с критикой на премьер-министра Игора Матовича, который лично встречал первую партию в аэропорту. Корчок даже назвал российский препарат «инструментом гибридной войны», который разделяет европейские страны и выставляет ЕС неудачником. Против использования вакцины «Спутник V» выступила и президент страны Зузана Чапутова.

В ответ на это Матович заявил, что не вернет препарат обратно. Он подчеркнул, что он не откажется от спасения собственного народа с помощью качественной вакцины только потому, что она произведена в России.

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