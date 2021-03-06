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Европейской стране пришлось отправлять больных COVID-19 к соседям

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Фото: RADOVAN STOKLASA / Reuters

Словакии пришлось отправлять больных COVID-19 в соседние страны из-за нехватки мест в отделениях интенсивной терапии. Об этом передает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Согласно заявлению властей, тяжелобольные пациенты из Словакии были размещены в клиниках Германии и Польши. Отмечается, что сейчас в европейской стране в реанимации находится максимальное число заболевших коронавирусом за всю пандемию — 349 человек.

2 марта глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге сообщил о наличии первых признаков того, что в Европе возобновился рост заболеваемости коронавирусом. «После снижения заболеваемости COVID-19 в регионе с начала февраля появились первые признаки ее возобновления в Центральной и Восточной Европе и на Балканах. Огонь еще не погас», — заявил Клюге.

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