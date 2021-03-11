Стало известно об отсутствии влияния «Спутника V» на нервную систему

Вакцина против коронавируса «Спутник V» не влияет на когнитивные функции и нервную систему, заявил доктор медицинских наук, главный врач Психиатрической клинической больницы имени Алексеева Георгий Костюк, передает РИА Новости.

Он также отметил, что это касается и пациентов старше 60 лет, которые могли быть уязвимы. По словам Костюка, местные реакции у людей старшего возраста были более легкими, чем у молодежи.

Ранее заведующая отделом мониторинга иммунизации населения больницы имени Боткина, врач-эпидемиолог Анна Сталевская заявила, что повышенная температура — один из побочных эффектов, с которыми сталкиваются россияне после вакцинации от COVID-19. Для сбивания температуры рекомендуется назначать нестероидные препараты.