Врач раскрыла способ сбить температуру после вакцинации от COVID-19

Повышенная температура — один из побочных эффектов, с которыми сталкиваются россияне после вакцинации от COVID-19. Для сбивания температуры рекомендуется назначать нестероидные препараты, рассказала заведующая отделом мониторинга иммунизации населения больницы имени Боткина, врач-эпидемиолог Анна Сталевская. Ее слова приводятся на сайте комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.

«Рекомендуется назначение нестероидных противовоспалительных средств (НПВС) при повышении температуры после вакцинации», — отметила врач.

Кроме того, она рассказала, что вакцинированные могут столкнуться и с более редкими побочными эффектами, такими как тошнота, диспепсия, снижение аппетита, иногда — увеличение регионарных лимфоузлов. «У некоторых пациентов возможно развитие аллергических реакций, кратковременное повышение уровня печеночных трансаминаз, креатинина и креатинфосфокиназы в сыворотке крови», — сказала Сталевская.

Ранее стало известно, что вакцина «Спутник V», которой в основном делают прививку в России, не вызвала побочных эффектов у 85 процентов россиян. Об их состоянии рассказал Александр Гинцбург, директор центра имени Гамалеи, разработавшего препарат. По его словам, у 15 процентов россиян, получивших вакцину, есть покраснения в месте инъекции, головная боль, проходящая в течение суток, и дискомфорт в мышцах. Если после вакцинации поднялась температура, то ее можно снизить таблеткой парацетамола, добавил Гинцбург.