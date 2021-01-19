Биолог рассказала о параличе лицевого нерва после вакцинации от COVID-19

После прививки от COVID-19 существует небольшая вероятность возникновения побочной реакции в виде паралича лицевого нерва. Об этом заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона в США, доктор биологических наук Анча Баранова в эфире программы «Док-ток» на Первом канале, сообщает ТАСС во вторник, 19 января.

«Надо сказать, что это неприятный для человека эффект, <...> он проходит. Конечно, может быть, не так быстро, но в принципе на таком же горизонте, как, скажем, тик глаза», — сказала она, комментируя информацию о возникновении паралича Белла у 13 израильтян после введения вакцины Pfizer.

Специалист добавила, что данный побочный эффект возникает не только после вакцинации Pfizer или Moderna, но и после других медицинских процедур. «Люди могут прийти сделать фиброгастроскопию по поводу гастрита и также получить паралич лицевого нерва», — отметила Баранова.

По информации Минздрава Израиля, из двух миллионов человек, получивших первую дозу вакцины Pfizer, о побочных эффектах заявили 1 127 человек. Как уточняет газета The Times of Israel, самая серьезная реакция — паралич Белла (временная слабость или паралич мышц с одной стороны лица) — отмечалась в Израиле у 13 пациентов, еще трое сообщили о появлении металлического привкуса во рту, у двоих были затруднения с дыханием, а один человек потерял сознание.

Массовая вакцинация от COVID-19 в стране началась 19 декабря. Сначала препарат получают медработники и студенты медицинских вузов. Среди первых в очереди также президент Израиля Реувен Ривлин и главы муниципалитетов. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху первым в стране привился от коронавируса вакциной компании Pfizer.