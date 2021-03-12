Лабораторию «Спутника V» в Италии показали на видео: российский телеканал «Звезда» побывал на будущем месте производства вакцины и поговорил с людьми, причастными к ее созданию

Производство пока не началось — его собираются запустить в июле, а сейчас ведут необходимую подготовку.

«Мы очень рады. У нас есть все возможности производить больше вакцин», — заявил в разговоре с корреспондентами телеканала глава фармацевтической компании Adienne Pharma & Biotech Антонио Франческо ди Наро.

9 марта стало известно, что «Спутник V» с июля 2021 года начнут производить на севере Италии. РФПИ заявил, что Итало-Российская торговая палата уже подписала соответствующий договор. Согласно планам, до конца этого года удастся произвести до 10 миллионов готовых доз препарата.