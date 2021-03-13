Раскрыта продолжительность действия «Спутника V»

Раскрыта продолжительность действия российской вакцины от коронавируса «Спутник V»: директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE», что препарат может действовать более двух лет.

В феврале в центре имени Гамалеи разработали технологию, при помощи которой можно быстро создавать вакцины от разных штаммов коронавируса. Директор центра Александр Гинцбург отметил, что о разработке планируется доложить главе Минздрава Михаилу Мурашко.

Препарат «Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной на основе аденовируса человека. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).