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Гинцбург назвал вакцину «Спутник V» первой в мире по качеству

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Фото: Mohammed Salem / Reuters

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» первой в мире по качеству. Об этом он заявил в эфире передачи «Соловьев LIVE» на YouTube.

«Среди тех 4-6 препаратов в мире, которые вышли в широкий гражданский оборот, по всей видимости, "Спутник V" по своим качествам находится на первой позиции», — отметил он.

Препарат «Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной на основе аденовируса человека. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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