Переболевшим коронавирусом россиянам назвали условие для вакцинации

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал условие для вакцинации от коронавируса переболевшим россиянам. Он заявил в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE», что стоит прививаться при низком уровне антител.

«Тем, которые переболели, лучше проверить наличие протективных антител. Это можно сделать. И если он ниже определенного уровня, [нужно] обязательно прививаться», — посоветовал специалист.

Он напомнил, что согласно исследованиям на более чем 30 тысячах добровольцах, в третьей фазе в 91,6 процента случаев вакцина защищает от инфекции. «А в 100 процентах случаев происходит защита от возможности госпитализации. То есть от тяжелых случаев заболевания. <.. > Поэтому прививаться нужно», — объяснил Гинцбург.

Ранее Гинцбург выразил уверенность в том, что большинство жителей России получат прививку от коронавируса к ноябрю 2021 года.

Препарат «Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной на основе аденовируса человека. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).