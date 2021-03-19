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В ВОЗ оценили возможность победить коронавирус в 2021 году

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Фото: David W Cerny / Reuters

Полная победа над коронавирусом вряд ли возможна в 2021 году, но можно снизить число смертей, госпитализаций и новых заражений. Такую оценку в разговоре с РИА Новости дала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

По ее словам, ВОЗ не наблюдает снижения заболеваемости COVID-19 в мире. При этом в Европе сейчас фиксируется увеличение числа новых случаев инфицирования. Поэтому пока не следует делать предложений отменить международную ЧС в связи с пандемией.

«Очень важно не "отменить" пандемию, а одержать победу над вирусом, который убил уже многие миллионы людей по всему миру», — сказала представитель организации.

Ранее Мелита Вуйнович говорила, что в России число заражений коронавирусом снижается хорошими темпами по сравнению с Евросоюзом, где после шести-семи недель снижения вновь начался рост.

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