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В ВОЗ оценили ситуацию с коронавирусом в России

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Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Ситуация с коронавирусом на территории России немного улучшилась. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, передает РИА Новости.

«Мы видим маленькое улучшение ситуации даже в России, но ситуация очень тревожная из-за появления новых штаммов, так что требует постоянного внимания и постоянной гибкости системы», — подчеркнула Вуйнович.

Ранее доктор биологических наук, вирусолог Владимир Семенов заявил, что Россия справляется со второй волной коронавируса лучше многих европейских стран, но о полной победе над инфекцией пока говорить рано. Вместе с тем специалист добавил, что, несмотря на снижение уровня заболевших, говорить о победе над инфекцией пока рано.

За последние сутки в России выявили 9270 новых случаев коронавируса в 85 регионах — таких низких показателей не было с октября прошлого года. Общее число заражений с начала пандемии достигло 4 360 823. Суточный показатель выздоровлений составил 14 006, общий — 3 959 533.

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