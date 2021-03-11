В России выявили 9270 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 9270 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Общее число заражений с начала пандемии достигло 4 360 823. Об этом оперативный штаб сообщил в своем Telegram-канале.

9270 новых случаев COVID-19 выявили в России за последние сутки

Больше всего заражений зафиксировано в Москве (1281), Санкт-Петербурге (961), Нижегородской области (376). Меньше всего — в Еврейской автономной области (5), Ненецком и Чукотском автономных округах (по 2).

За сутки умерли 459 человек, общее число летальных исходов с начала пандемии составляет 90 734.

Суточный показатель выздоровлений составил 14 006, общий — 3 959 533.