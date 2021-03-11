Россия
 
Последние новости
В России введут штрафы за упоминание террористических организаций без пояснения
Синоптик спрогнозировал аномальное потепление в некоторых регионах России
В США оценили идею бойкота Олимпийских игр в Пекине
Байден пообещал поделиться вакцинами с миром
Источники для пополнения «главной кубышки России» оказались исчерпаны
Захарова ответила на заявление Twitter после замедления в России
Генпрокурором США назначат родственника бывшего американского посла в Китае
Эксперт призвал удалить со смартфона восемь опасных приложений
Девушка нашла скорпионов в шкафу с одеждой и испугала пользователей сети
Новости партнеров
Прослушать новость

Вирусолог рассказал о коллективном иммунитете к коронавирусу у россиян

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Коронавирус стал медленнее распространяться по причине роста коллективного иммунитета, заявил «Ленте.ру» член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, профессор Сергей Нетесов.

Он отметил, что согласно исследованиям сывороток крови людей на антитела к белкам SARS-CoV-2, коронавирус перенесли примерно 30-40 миллионов россиян. Это составляет почти треть от всего населения страны.

«На практике это означает, что репродуктивное число передачи вируса сейчас уже не между тройкой и четверкой, как раньше, а где-то между двойкой и тройкой», — добавил Нетесов.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в случае сохранения нынешних темпов вакцинации коллективный иммунитет в России появится к августу. Она заметила, что названная дата может меняться в зависимости от хода вакцинации.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Роспотребнадзоре объяснили отсутствие антител после вакцинации от COVID-19
Голикова назвала срок формирования коллективного иммунитета в России
Голикова оценила заболеваемость COVID-19 в России