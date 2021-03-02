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Голикова назвала срок формирования коллективного иммунитета в России

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Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

В случае сохранения нынешних темпов вакцинации коллективный иммунитет в России появится к августу. Такой срок в интервью ТАСС назвала вице-премьер Татьяна Голикова.

«Наши планы по вакцинации исходят из того, что нужно достигнуть 60 процентов коллективного иммунитета. Сейчас регионы страны активно включились в этот процесс, и ежедневно эта работа идет по нарастающей», — уточнила она, отметив, что была разработана эпидемиолого-математическая модель достижения нужного показателя в каждом регионе и в целом по стране.

По ее словам, названная ей дата может меняться и, скорее всего, будет сдвинута на более ранний срок в зависимости от темпов вакцинации. «В этой связи до тех пор, пока мы не достигнем коллективного иммунитета, нужно соблюдать принятые ограничительные меры», — добавила Голикова.

В начале февраля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что россияне могут вернуться к обычной жизни в середине лета.

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