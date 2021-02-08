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В Кремле назвали сроки возвращения к нормальной жизни после пандемии

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал сроки возвращения к нормальной жизни после пандемии коронавируса. Своим мнением он поделился с ТАСС.

По словам представителя Кремля, благоприятная для этого ситуация наступит в середине лета. «То есть август уже будет, что называется, с открытым забралом», — добавил он.

Песков напомнил, что по расчетам специалистов, для возвращения к обычной жизни иммунитет к коронавирусу должен появиться примерно у 60 процентов жителей планеты. Речь идет о его приобретении как естественным, так и искусственным путем. Он подчеркнул, что над этим, набирая обороты, в различных направлениях работают многие страны. В частности, он отметил успехи Израиля и наращивание темпов вакцинации в России и США.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции исключил введение локдауна в стране. По его словам, распространение коронавирусной инфекции в стране вышло «на полку», то есть резкого роста уже нет.

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