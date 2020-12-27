В Кремле заявили о припавшей на фоне пандемии экономике России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что экономика страны существенно припала на фоне пандемии коронавируса. Об этом представитель Кремля рассказал в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» в воскресенье, 27 декабря.

При этом Песков подчеркнул, что российская экономика просела меньше, чем в других странах. Он подчеркнул, что исправлять ситуацию будут уже весной 2021 года.

«Давайте посмотрим те страны, которые качали сотни миллиардов и даже триллионы своей валюты в своей экономике. Разве это спасло их экономику, мировую экономику от падения на 4 процента?» — задался вопросом пресс-секретарь президента, добавив, что «у нас совсем другая ситуация», поскольку российская экономика «достаточно мобильна».

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин не увидел критического спада в экономике России. По его мнению, более серьезного снижения ВВП удалось избежать благодаря действиям властей. Путин отметил, что удалось не только сохранить ведущие сферы, выработав «определенные системные меры поддержки практически каждой отрасли», но и защитить граждан от кризиса.

В ходе декабрьской пресс-конференции Путин уже рассказывал о большей устойчивости экономики России по сравнению со странами Запада. Он отмечал, что российский ВВП по итогам года упадет меньше, чем аналогичный показатель практически во всех европейских государствах. Тогда же он говорил, что реальные располагаемые доходы россиян (показатель почти непрерывно падает с 2014 года) по итогам 2020 года снова снизятся, но просил граждан не сердиться на это.

По официальному прогнозу Минэкономразвития, российский ВВП по итогам 2020 года сократится только на 3,9 процента. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин ожидает более пессимистичного сценария, при котором экономика упадет на 4,5 процента. В Центробанке считают, что ВВП обвалится на 4-5 процентов.