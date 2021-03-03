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В Роспотребнадзоре объяснили отсутствие антител после вакцинации от COVID-19

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Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Отсутствие антител после вакцинации от COVID-19 может быть связано с запоздалой реакцией организма на препарат, объяснил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов в эфире «Первого канала». Его слова приводит ТАСС.

«У кого-то бывает быстрый иммунологический ответ, у кого-то иммунологический ответ запаздывает», — подчеркнул специалист.

Кроме того, Горелов отметил, что помять о перенесенном заболевании в организме человека сохраняется на протяжении всей жизни — за это отвечают так называемые T-клетки. «Если мы повторно с [вирусом] встречаемся, Т-клетки дают сигнал B-клеткам, и те продуцируют антитела, которые будут нейтрализовать весь вирус», — сказал он.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в случае сохранения нынешних темпов вакцинации коллективный иммунитет в России появится к августу. Была разработана эпидемиолого-математическая модель достижения нужного показателя в каждом регионе и в целом по стране. Названная дата, возможно, будет сдвинута на более ранний срок в зависимости от темпов вакцинации.

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