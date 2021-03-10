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В России зафиксирован минимум по заражениям коронавирусом за сутки в 2021 году

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Фото: Артем Краснов / «Коммерсантъ»

В России за последние сутки выявили 9079 новых случаев коронавируса в 83 регионах, общее число заражений составило 4 351 553 в 85 регионах. Об этом оперативный штаб сообщил в своем Telegram-канале.

9079
случаев COVID-19
выявили в России за последние сутки

Это новый минимум по заражениям в 2021 году, предыдущий — 9445 — был зафиксирован 9 марта.

Больше всего заражений зафиксировано в Москве (1116), Санкт-Петербурге (959), Нижегородской области (378). Меньше всего — в Магаданской и Сахалинской областях, а также в Республике Алтай (по 4).

За последние сутки умерли 466 человек, за весь период — 90 275.

Суточный показатель выздоровлений составил 13 350, общий — 3 945 527.

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