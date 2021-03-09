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Российский инфекционист назвал сроки стабилизации ситуации с COVID-19 в России

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Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Российский врач-инфекционист Евгений Тимаков назвал РИА Новости сроки стабилизации ситуации с коронавирусом в России.

По его мнению, ситуация с COVID-19 придет в норму к лету.

Ранее российские вирусологи заявили, что следующий подъем заболеваемости COVID-19 в российской столице ожидается осенью, скорее всего, он не будет резким. Так, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский напомнил, что на течение пандемии влияет сезонность инфекции. В связи с этим есть основания считать, что новая волна коронавируса наступит осенью, а летом всплеска заболеваемости не будет.

Согласно последним данным, всего в России выявлено 4 333 029 случаев заболевания, за все время выписали после COVID-19 3 922 246 заболевших, скончались 89 473 человека.

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