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В России впервые с октября выявили менее 10 тысяч новых случаев коронавируса

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Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В России за последние сутки выявили 9445 новых случаев коронавируса в 84 регионах — общее число с начала пандемии составило 4 342 474 в 85 регионах. Об этом оперативный штаб сообщил в своем Telegram-канале.

9445
случаев COVID-19
выявили в России за последние сутки

Менее 10 тысяч заражений в стране фиксируется впервые с октября — 3 октября было выявлено 9859 случаев коронавируса, после чего показатель начал расти.

Больше всего случаев выявлено в Москве (1066), Санкт-Петербурге (941) и Московской области (532). Меньше всего — в Тыве (4), Ненецком автономном округе (1) и Республике Алтай (1).

За сутки умерли 336 человек, с начала пандемии — 89 809.

Суточный показатель выздоровлений составил 9931, общий — 3 932 177.

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