Россия
 
Последние новости
Володин отреагировал на блокировку материалов российских СМИ в Facebook
Стал известен новый президент «Барселоны»
Более 700 тысяч человек вакцинировали от коронавируса в Москве
В МВД отреагировали на аварию с семью погибшими под Самарой
Шайба Овечкина помогла «Вашингтон Кэпиталс» выиграть матч НХЛ
Украинские силовики обстреляли окраины Донецка
Раскрыта улучшающая женское здоровье еда
В Москве отменили режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
Появились подробности аварии с семью погибшими под Самарой
Новости партнеров
Прослушать новость

В России выявили больше 10 тысяч случаев заражения коронавирусом

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Владислав Воднев / РИА Новости

В России за последние сутки зарегистрировано 10 253 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах. Общее число заражений с начала пандемии составляет 4 333 029. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Больше всего заражений зафиксировали в Санкт-Петербурге (1411) Москве (1037) и Московской области (555). Меньше всего — в Еврейской автономной области (3), Татарстане (2) и Ненецком автономном округе (1).

За последние 24 часа зафиксировано еще 379 летальных исходов. За весь период пандемии этот показатель составил 89 473.

При этом в России вылечились за все время почти четыре миллиона человек, причем 10 322 — число пациентов, выписанных их больницы только за прошедшие сутки.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Москве отменили режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
Врачи рассказали о возможном росте заболеваемости коронавирусом в России весной
ВОЗ заявила об улучшении ситуации с коронавирусом в России